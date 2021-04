La 'bianca' Roseto nella Capitanata falcidiata dal virus: "Da mesi siamo Covid Free, ma teniamo alta la guardia"

Stando alla mappa degli attualmente positivi presente all'interno dei bollettini epidemiologici diramati quotidianamente dalla Regione, spiccano due comuni colorati di bianco (ovvero senza più casi attivi) in Capitanata. Accanto a Celle di San Vito, da ieri c'è anche Roseto Valfortore: "Ma è importante precisare che questa situazione perdura giàù da diversi mesi", precisa il primo cittadino Lucilla Parisi. "Questo significa che ognuno di noi sta facendo la sua parte e che bisogna continuare di questo passo".

Tuttavia, il risultato raggiunto - con il tardivo riconoscimento della Regione - non deve autorizzare a un rilassamento che in questa fase sarebbe esiziale: "Continuiamo a tenere sempre alta la guardia - ha aggiunto la Parisi - e limitimamo al massimo le nostre uscite se non strettamente necessarie. Continuamo a osservare le disposizioni del Governo. È solo quest ala strada da percorrere per un ritorno alla normalità (vaccini a parte)".