Roseto Valfortore tira un sospiro di sollievo: curva dei contagi in discesa, tra i negativizzati anche il sindaco

Buone notizie a Roseto Valfortore, dove la curva dei contagi è in netta discesa. Oltre ad alcuni nuclei familiari, anche il sindaco Lucilla Parisi si è negativizzata e potrà pertanto tornare a lavorare in Comune. "Anche nella residenza per anziani Attilio Cascioli la situazione sta rientrando piano piano alla normalità con pochi casi positivi ancora rimasti. Nella prossima settimana un altro gruppo di cittadini eseguirà il tampone di ritorno con la speranza di diminuire ulteriormente il numero dei positivi e arrivare finalmente a quota zero".

Questa la situazione nel comune dei Monti Dauni, dove dal municipio raccomandano gli abitanti di rispettare e osservare le norme imposte dal dpcm, di limitare al massimo le uscite se non strettamente necessarie, di indossare sempre la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. "Si ricorda a coloro i quali stanno osservando la quarantena fiduciaria di rimanere nelle proprie abitazioni, onde evitare sanzioni amministrative e denunce penali. Solo così facendo potremo uscire da questa situazione"