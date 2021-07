In Puglia il 73% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose. Lopalco: "Così possiamo prevenire il 78% dei ricoveri"

L'assessore alla Sanità fa il punto sulla situazione attuale in Puglia, dove il 73% degli over 12 ha ricevuto una dose e il 53% ha concluso il ciclo vaccinale: "Applicando i dati di efficacia vaccinale con una e due dosi per ogni fascia di età (dati ISS), con i livelli di copertura attuale nella popolazione pugliese possiamo prevenire il 78% dei casi di ospedalizzazione"