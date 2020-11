"Stiamo combattendo una guerra". Appello di Amedeo per i sanitari del Lastaria: "Doniamo tutto quello che serve"

"Ogni cosa buona che si fa poi torna indietro... La vita è così, è una ruota che gira. Tutto il bene che si fa alla fine poi torna". Con queste parole, Amedeo Grieco lancia un appello con cui chiede di donare mascherine ffp2 e visiere per gli operatori sanitari dell'ospedale Lastaria di Lucera. "Tutti insieme ce la possiamo fare", ha concluso Amedeo. "E' una vera e propria guerra quella che stiamo combattendo. I medici, gli infermieri e tutti quelli che lavorano in ospedale stanno in prima linea e per questo cerchiamo di donare tutto quello che serve".

Informazioni per le donazioni

Chiunque può acquistare mascherine e visiere da donare al Lastaria. Per la consegna è possibile contattare il comitato al seguente numero: 3498272716. Altrimenti è possibile effettuare donazioni con bonifico: Iban per le donazioni: IT15 W 05034 78440 0000 0000 2413 intestato a: Io sto con il Lastaria. Causale: acquisto mascherine e sistemi di protezione per il Lastaria

Sulle donazioni vigilerà lo studio notarile 'Scrocco-Lembo-Benincaso' di piazza Matteotti, 7 a Lucera, che è possibile contattare nei giorni feriali per info sulle donazioni allo 0881.520824

Si può contattare il comitato, anche tramite Whatsapp o telefonando al 349.8272716