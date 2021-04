Impennata di contagi a Deliceto, il sindaco fa interrompere la differenziata ai positivi: "Ecco dove smaltire guanti, mascherine e fazzoletti"

Impennata di contagi Covid a Deliceto, il sindaco Pasquale Bizzarro fa interrompere la differenziata ai positivi. Il primo cittadino, infatti, si rifà alle istruzioni da adottare nel conferimento dei rifiuti dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e dell'AGER Puglia (Agenzia Regionale Rifiuti).

"Alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto - spiega - i cittadini positivi al Covid e quelli in isolamento fiduciario o quarantena devono interrompere la raccolta differenziata e conferire tutti i propri rifiuti domestici (plastica, vetro, carta, umido, metallo) nello stesso contenitore della raccolta indifferenziata, inclusi fazzoletti, mascherine, guanti e salviette monouso", spiega.

"Bisogna adottare i seguenti accorgimenti: utilizzare due sacchetti, possibilmente resistenti, (l'uno posizionato all'interno dell'altro) per contenere la frazione indifferenziata; chiudere bene i sacchetti, facendo attenzione a non comprimerli, indossando guanti monouso (al fine di evitare il contatto diretto con il sacchetto esterno) e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo".

Per definire modalità e tempi di raccolta dei rifiuti, i cittadini positivi al Covid e quelli in isolamento fiduciario o quarantena, possono contattare il Gestore del Sevizio di raccolta, AMSA srl (800771618 o 3470986839). In caso di abitazioni all'interno di un condominio, può essere richiesto il ritiro al piano: "Il cittadino dovrà consegnare il sacchetto all'operatore incaricato del ritiro, secondo le modalità concordate telefonicamente. Tutti gli altri cittadini possono procedere con la normale raccolta differenziata, ricordando di conferire nell'indifferenziata mascherine, guanti e, in caso di raffreddore, anche i fazzoletti di carta.