Decreto riaperture, il Governo approva l’aumento di capienza: cinema e teatri al 100%, discoteche al chiuso al 50%

Il Consiglio dei Ministri ha deciso per la riapertura totale agli spettacoli limitata però ai soli possessori di green pass. In zona gialla la capienza sarà ridotta al 50%. Per le discoteche capienza alzata rispetto alle indicazioni del Cts. Confermato l’aumento al 75% per gli stadi

Dopo il parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico arriva anche quello del Consiglio dei Ministri sulla capienza nei luoghi di cultura, discoteche e stadi. Rispetto alle indicazioni del Cts per tutti i settori la percentuale è stata lievemente alzata per le regioni in zona bianca.

La prima novità riguarda gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, per i quali è stata disposta la capienza al 100% limitata però solo ai possessori di certificazioni verdi. In zona gialla, per gli stessi eventi, la capienza è ridotta al 50%.

Nel nuovo decreto sulle riaperture, inoltre, capienza al 50% per le discoteche al chiuso e al 75% per quelle all’aperto. Percentuali più alte rispetto a quelle indicate dal Cts due giorni fa. Dal calcolo si escludono i lavoratori dei locali.

Confermata per gli stadi l’aumento della capienza al 75% per le strutture all’aperto e al 60% per gli eventi sportivi al chiuso.