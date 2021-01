Coronavirus, i Comuni si difendono dal virus: screening sulla popolazione a Candela e Troia, 754 positivi a San Severo

Non si arrestano i contagi da Coronavirus, nel Foggiano come nel resto del Paese. Dinanzi ai numeri - il bollettino epidemiologico regionale di oggi conta 1.123 i nuovi casi positivi in Puglia, 217 in provincia di Foggia con 3 decessi - i comuni cercano di difendersi come possibile.

Tra le azioni messe in campo, vi sono le campagne di screening sulla popolazione che già in passaggio hanno permesso di individuare soggetti asintomatici o positività non ancora acclarate. Attività come quelle in corso, da questa mattina, a Candela, con tamponi rapidi antigenici, su persone che presentavano sintomi da possibile contagio e sui contatti diretti di persone risultate positive al Covid-19.

“Sui 35 tamponi eseguiti - informa il sindaco Nicola Gatta - 2 sono risultati positivi, si tratta di persone già in isolamento perché contatti diretti di positivi, che dovranno adesso attendere la convocazione dell’Asl per il tampone molecolare ufficiale. Il numero ufficiale dei casi Covid positivi a Candela sale a 6, di cui uno in isolamento in altro comune. In questi mesi di emergenza, grazie al grande lavoro di prevenzione che stiamo facendo, abbiamo individuato 15 persone positive, messe subito in isolamento, che ignare di aver contratto il virus, avrebbero girato liberamente nel paese, provocando ulteriori contagi”, conclude.

Arrivano i dati della campagna di screening effettuata anche a Troia: “Negativi i 242 tamponi eseguiti oggi: bella notizia”, commenta il sindaco Leonardo Cavalieri. “Tutti, ma proprio tutti, continuiamo a mantenere alta la guardia perché osservando le regole riusciamo a contenere i contagi”. La conta dei contagi prosegue di comune in comune: a San Severo, stando ai dati aggiornati al 15 gennaio, i positivi sono 754; 1132 sono le persone guarite dalla malattia e 57 quelle che, purtroppo, sono state vinte dal virus.