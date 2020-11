"Non è stata una passeggiata", il sindaco di Castelnuovo negativo al tampone: "Ci siamo liberati di questo mostro"

"Dopo quasi un mese ci siamo liberati di questo mostro. Non è stato semplice. Non è stata una passeggiata o una semplice influenza come molta gente, semplicisticamente e pericolosamente, sostiene sbagliando. Te ne accorgi poiché i postumi si fanno ancora sentire, tanto nel corpo quanto nella mente".

Il sindaco di Castelnuovo della Daunia Guerino De Luca, dopo quasi un mese è finalmente guarito dal Covid, così come i suoi familiari. Lo annuncia lui stesso su Facebook: "Posso affermare, però, che a noi tutto sommato è andata bene. Stessa sorte non è toccata, invece, a tante altre famiglie (anche delle nostre comunità) sfregiate da questo immondo virus, che in modo repentino ed efferato ha strappato i loro affetti, privandole di padri e madri, uccidendo giovani e meno giovani".

"Un virus immondo - dichiara il primo cittadino - la cui brutalità si appalesa tutta nel momento in cui ti lascia la sola possibilità di recuperare il corpo del proprio caro, salutato per l’ultima volta qualche giorno prima, ed ora sigillato in una bara da condurre direttamente al camposanto, perché messa in chiesa, a queste persone, non è concessa. Allora, pensando che a me poteva toccare la stessa sorte, mi convinco che io e la mia famiglia siamo stati davvero fortunati graziati da nostro Signore".

De Luca ringrazia chi gli è stato vicino, oltre ai consiglieri comunali "che in questo mese hanno condotto in modo eccellente l'attività amministrativa". E invita la comunità a tenere alta la soglia di attenzione: "Ringrazio tutti i dipendenti comunali e quanti collaborano con l’amministrazione che, ininterrottamente, hanno lavorato per la nostra comunità, tenendomi quotidianamente aggiornato. Non abbassiamo la guardia".