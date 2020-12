Covid-19 a Cagnano Varano: al via la campagna di screening gratuiti per tutti i cittadini

Si chiama 'Ripartiamo in sicurezza' l'iniziativa del comune di Cagnano Varano che, di concerto con i medici di medicina generale, si propone di effettuare un'azione di controllo epidemiologico su tutta la cittadinanza, sia per individuare eventuali positività, che per mappare la sua diffusione all'interno della popolazione nei mesi precedenti.

Lo screening sarà volontario e gratuito e sarà rivolto in primis all'ambiente scolastico (docenti, personale non docente e alunni) per garantire un ritorno a scuola in sicurezza, per poi passare a tutti gli operatori sanitari, alle attività commerciali e a tutti i cittadini che vorranno farlo.

"Lo screening - spiega il sindaco Di Pumpo - avverà in due modalità: sierologico rapido per gli adulti e tampone rapido per i bambini delle scuole dell'infanzia e scuola primaria".