Tracciamento in tilt e dati epidemiologici in ritardo. Sindaco di Bovino "costretto" a sospendere la didattica in presenza

A partire da oggi e fino al 3 dicembre, anche a Bovino è sospesa l'attività didattica in presenza in tutte le scuole, statali e non, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, compreso l'asilo nido.

L'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Nunno si è resa necessaria "anche alla luce del ritardo nel reperire i dati epidemiologici volti alla predisposizione della quarantena immediata di quanti abbiano avuto contatti con soggetti positivi e dalla difficoltà del sistema sanitario a mettere in atto un sistema di tracciamento che consenta di contenere il diffondersi del virus" denuncia il primo cittadino.

"Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della didattica in presenza ma abbiamo ritenuto necessario adottare questo provvedimento al fine di poter tutelare in primis la salute dei nostri alunni, delle rispettive famiglie e di tutto il personale docente e non. Ora tocca a tutti noi collaborare attivamente affinché a tale ordinanza faccia seguito la più alta forma di responsabilità di tutti, in primis di noi genitori, assicurandoci che i nostri figli restino a casa! Confido nella fattiva collaborazione di tutti" conclude il sindaco Nunno.