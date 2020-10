E' ufficiale, il Covid frena 'Belli Ciao'. Pio e Amedeo: "Ci fermiamo"

Come anticipato da Foggiatoday il 26 ottobre scorso, il Covid ferma ufficialmente 'Belli Ciao', il film con protagonisti Pio e Amedeo girato a Sant'Agata di Puglia.

La positività al virus di un produttore e la situazione epidemiologica in continua evoluzione, hanno spinto la produzione a sospendere, fino a nuove comunicazioni. le riprese del film di Amedeo Grieco e Pio D'Antini. "Ci fermiamo".

"Purtroppo tocca anche a noi, a questo set, a questo gruppo di lavoro in questa magica atmosfera che si era creata qui nella nostra terra e che poi ci saremmo portati a Roma e Milano nelle prossime settimane. Ci dispiace per tutte quelle persone, ne lavorano quasi un centinaio di padri e madri di famiglia, che erano qui per lavorare. La preoccupazione nei loro occhi ci fa venire il nodo in gola. Per via precauzionale e per il bene di tutti però è giusto sospendere le riprese e aspettare tempi migliori. Riprenderemo il prima possibile. Abbiamo detto loro che prima o poi tutto finirà e ci ritroveremo tutti qui, tutti insieme, a cercare di costruire qualcosa di bello...e lo diciamo a tutti: bisogna tenere duro ancora, e poi sarà il tempo degli abbracci e delle risate, ne siamo certi"