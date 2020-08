Coronavirus, il comune di Ascoli Satriano annulla tutti gli eventi: salta anche il concerto di Malgioglio

"Purtroppo il Covid-19 è ancora un incubo insistente nelle nostre vite e non dobbiamo permettere che ritorni nella nostra città". Con queste parole il sindaco di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone ha annunciato l'annullamento del cartellone estivo e di tutti gli eventi in programma ad agosto, compresi quelli in onore del patrono San Potito.

Una decisione che giunge in seguito all'aumento dei contagi in Capitanata e in tutta la Puglia e alla ordinanza regionale del 12 agosto, con la quale è stato fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra gli eventi cancellati, c'è anche il concerto di Cristiano Malgioglio, previsto per giovedì 20 agosto, in piazza Giovanni Paolo II.