Monopattini elettrici, copertura assicurativa e casco per i maggiorenni obbligatori: c'è la proposta di Legge

E' stata approvata a maggioranza la proposta di legge al Parlamento presentata dal Gruppo della Lega Puglia, al fine di modificare la disciplina dell’uso dei monopattini elettrici. Lo scopo dell’iniziativa legislativa è quello di rafforzare, mediante la modifica di alcuni commi dell’art. 1 ter del decreto legislativo 121 del 2020 convertito in legge 156 del 2021, le misure per la circolazione in sicurezza, non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, in considerazione del rischio che l’uso del mezzo possa causare danni a terzi. Inoltre, si propone di estendere l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo a tutti i conducenti dei monopattini elettrici, anche maggiori di 18 anni.

Questo il commento di Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e parlamentare eletto alla Camera dei Deputati, dopo l'approvazione quasi unanime, di 36 su 38 consiglieri regionali, della sua proposta di Legge al Parlamento. "Prevedere la copertura assicurativa per l’uso dei monopattini a propulsione elettrica è sempre più urgente e doveroso. Va nella direzione giusta per colmare una lacuna legislativa e tiene conto del rischio reale che può derivare ai conducenti e ai pedoni dall’utilizzo dei mezzi della nuova micro -mobilità urbana. La stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi è un atto di civiltà e uno strumento di giustizia e di equità. Sono molto felice che la mia iniziativa, in base alla quale è previsto anche l’obbligo di indossare sempre idoneo casco protettivo quando si guida un monopattino, abbia trovato il sostegno di 36 colleghi su 38. Le leggi devono prendere atto della realtà e disciplinare quelle situazioni che in passato non potevano essere previste e che al momento, pur essendo quotidianamente all’ordine del giorno, sono prive di previsione normativa. Mettendo al primo posto la sicurezza e l’interesse dei cittadini”.

Il 18 agosto scorso sulla Gazzetta Ufficiale era stato pubblicato il decreto del ministro delle Infrastrutture che prevedeva l'obbligatorietà dei monopattini elettrici di dotarsi delle frecce e dei freni, dal primo gennaio 2024 per i mezzi già circolanti e dal 30 settembre di quest'anno per per i nuovi.