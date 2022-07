'Salva la Puglia' dai rifiuti: uniti contro l'abbandono nelle aree pubbliche, soldi ai comuni virtuosi

La Regione Puglia ha adottato la strategia regionale e messo a punto la campagna di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione e al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, con lo slogan 'Abbandonare non è un opzione. Salva la Puglia'. Si tratta di un programma di azioni per la tutela ambientale che vede istituzioni, comuni, cittadini e forze dell’ordine uniti contro l’abbandono dei rifiuti e verso la sensibilizzazione sul tema.

La strategia è stata approvata con delibera di Giunta n. 946 del 04/07/2022 e contiene il documento strategico per il contrasto al fenomeno del littering (abbandono dei rifiuti) in Puglia.

La campagna di comunicazione, in particolare, è stata progettata dalla struttura della comunicazione Istituzionale e da PugliaPromozione e gioca sull'istante che precede l'abbandono dei rifiuti per porre il pubblico di fronte alla scelta: rompere un equilibrio o contribuire a preservarlo? Una campagna interattiva, un focus sul gesto che solo chi non ha maturato una sensibilità ambientale può ancora valutare innocuo per sé e l'intero territorio circostante.

Il documento strategico approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessorato all’Ambiente, ha l’obiettivo di rafforzare il presidio territoriale e la dotazione strumentale per il controllo e monitoraggio degli abbandoni dei rifiuti; favorire l’utilizzo e il potenziamento dei servizi utili al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini; sensibilizzare i cittadini agendo sui comportamenti individuali e collettivi, migliorando il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva nella cura dei beni e degli spazi comuni.

La strategia messa in campo dalla Regione sarà attuata con la stretta collaborazione delle forze dell’ordine, dei comuni, delle province e dei concessionari delle infrastrutture stradali. Ogni soggetto coinvolto, per le proprie competenze, dovrà dare un contributo importante alle azioni di contrasto e prevenzione dell’abbandono dei rifiuti anche nella definizione delle azioni puntuali che con il supporto regionale saranno funzionali alla risoluzione o almeno al ridimensionamento della criticità.

Inoltre, per far fronte urgentemente al risanamento ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di rifiuti abbandonati in aree pubbliche, la Giunta con Dgr n. 912 del 27.6.2022 ha previsto lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro da destinare ai comuni pugliesi che ne faranno istanza a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico che premierà, tra l’altro, i comuni virtuosi che superano il 65% della raccolta differenziata ai quali verrà riconosciuto il 100% del costo dell’intervento di rimozione dei rifiuti.