Vaccino anti-Covid obbligatorio o facoltativo? Conte: "Se gestiamo la curva dei contagi non sarà necessario imporlo"

"Fino all'ultimo cercheremo di preservare la facoltatività della vaccinazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in chiusura della conferenza stampa sul Dpcm del 3 dicembre rispondendo alla domanda di un giornalista che, osservando come malattie quali il vaiolo e la poliomelite fossero state debellate grazie anche a una campagna di vaccini obbligatoria e di massa, chiedeva perché non rendere il vaccino contro il Covid obbligatorio e se alla base ci fossero motivazioni scientifiche o più che altro ragioni politiche.

"C'è un principio di autodeterminazione che riguarda anche le scelte delle cure a cui sottoporsi e le scelte sul piano terapeutico - ha detto il presidente del Consiglio - Noi dobbiamo cercare di salvaguardarlo fino agli estremi limiti. Io sono per questo approccio liberale, che è anche nella nostra Costituzione. Quindi se noi siamo in una condizione di gestire la curva del contagio, come confido stiamo facendo e come continueremo a fare, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio".

In Puglia, lunedì il presidente della Regione Michele Emiliano ha incontrato i rappresentanti della società Pfizer per fare il punto sulle previsioni di tempi e modalità per la somministrazione del vaccino contro il Covid, una volta esaurita la fase delle autorizzazioni a livello europeo e mondiale.

Saranno individuati centri di distribuzione che assicurino la catena del freddo che dovranno essere pronti per la seconda settimana di gennaio in modo da coprire la parte di popolazione che sarà decisa secondo un protocollo nazionale che sarà individuato in Parlamento.