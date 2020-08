Cerignola aspetta Conte: "Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia"

"Domani in mattinata sarò a Cerignola, in provincia di Foggia, per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. È lì che, nei campi estivi voluti dalla Commissione parlamentare antimafia e dal Ministero dell’Istruzione, questi ragazzi rafforzano ogni giorno il valore della legalità, si formano e si impegnano per far crescere il proprio territorio". Così oggi il premier Giuseppe Conte annuncia la sua visita in Capitanata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 12.30 è previsto un incontro nell'auditorium Teodato Labia e, a seguire, visiterà Terra Aut, unico luogo in Puglia ad ospitare i campi estivi nei beni confiscati alla mafia. "Nel pomeriggio sarò a Genova per l’inaugurazione del nuovo Ponte ‘Genova San Giorgio’: da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza - fa sapere il presidente del Consiglio - Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia".