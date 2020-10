Contagi a scuola, Lopalco: "Ce lo aspettavamo". Presto linee guida per il rientro in classe da malattia. "Tamponi solo per casi sospetti o acclarati"

"Il tampone per il rientro in classe da malattia va chiesto ed effettuato solo se c'è un caso sospetto o acclarato". Lo ha detto all'Ansa l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore pugliese alla Sanità in pectore.

"Stiamo predisponendo dei chiarimenti alle linee guida nazionali sui rientri a scuola degli studenti e bambini dei nidi - spiega - dopo un'assenza per malattia, perché abbiamo registrato una eccessiva e inutile richiesta di tamponi anche quando c'è, da parte dei medici e pediatri, una chiara diagnosi di no Covid". Nei primi giorni di apertura delle scuole, ci sono stati diversi casi di contagio da Covid19: "Una situazione normalissima - sostiene Lopalco - ce lo aspettavamo e non sta accadendo nulla che non avessimo preventivato. Ma non c'è alcun allarme particolare". Le incertezze riguardano i rientri a scuola degli studenti dopo un'assenza per malattia: "Stiamo notando una eccessiva posizione di difesa sul tema - prosegue Lopalco - per questo stiamo predisponendo dei chiarimenti. Il tampone per il rientro va chiesto ed effettuato solo se c'è un caso sospetto o acclarato".