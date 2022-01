Contagi choc "ma la grafica è falsa". Il sindaco: "Imbecille chi si diverte così"

697 cittadini positivi al Covid e 796 in quarantena a San Giovanni Rotondo, ma la grafica è falsa. A denunciarlo su Facebook è il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti, che invita la popolazione ad affidarsi soltanto ai canali ufficiali. "Non abbiamo ancora ricevuto i dati del 1 gennaio dalla Prefettura di Foggia, quindi non facciamo circolare questa grafica, che è falsa" evidenzia.

Il primo cittadino continua: "Quando volete essere certi della veridicità di queste notizie, controllate sul sito del comune di San Giovanni Rotondo, sulla pagina Facebook del comune, sul canale telegram e sui miei canali social. Se lì non c'è nulla è perché nulla è stato pubblicato. Fate attenzione". Crisetti conclude: "Purtroppo, nonostante la pandemia e le preoccupazioni che questo periodo storico porta con sé, c’è ancora qualche imbecille che si diverte cosi, confezionando grafiche fasulle e facendole circolare sul web. Cerchiamo di tutelarci affidandoci solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali"