Legalità e sicurezza, a Castelluccio Valmaggiore consiglio comunale straordinario aperto alla città

Un consiglio comunale monotematico per discutere di legalità e sicurezza, vigilanza e controllo del territorio ma anche di un patto sociale tra comunità e istituzioni per isolare ogni forma di violenza. A convocarlo, il presidente del Consiglio Comunale di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Festa, che ha indetto la riunione per lunedì 30 ottobre alle 18 presso la sala consiliare 'Rocco Grilli'.

Obiettivo del confronto è quello di tracciare un percorso collaborativo e continuativo sul tema della legalità, attraverso azioni sinergiche e l’attivazione di misure concrete. Per tale motivo, la seduta straordinaria del consiglio comunale sarà aperta, come previsto dall’articolo 45 del regolamento per il consiglio comunale, a tutti i castelluccesi.

Questo il commento del sindaco Pasquale Marchese: “Riteniamo fondamentale l’apporto dei cittadini a cui chiediamo di partecipare attivamente, intervenendo e arricchendo la discussione con i loro contributi. Per la nostra amministrazione la promozione e la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, soprattutto tra i giovani, sono obiettivi primari. Anche alla luce del vile e violento gesto che, solo un mese fa, ha portato alla distruzione di tre auto per mano dolosa, riteniamo indispensabile valorizzare e sviluppare il protagonismo dei cittadini di Castelluccio Valmaggiore”.