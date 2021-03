Le uova di Pasqua dell'Ail ai pazienti dell'Ematologia del 'Riuniti': "La solidarietà oggi vale più di un abbraccio"

Questa mattina l'Ail (Associazione contro le leucemie, i linfomi e il mieloma) di Foggia, in collaborazione con l'associazione di protezione civile “Radio Club Marconi” ha consegnato uova di Pasqua dell'Ail alla Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico Riuniti di Foggia, destinate ai degenti del reparto.

Anche quest'anno, come ogni anno in occasione della Santa Pasqua, l'Ail di Foggia, da sempre vicina alle problematiche e alle esigenze dei pazienti oncoematologici, ha voluto rappresentare la propria vicinanza, soprattutto in un momento così complesso contrassegnato dalla pandemia ancora insistente nei nostri territori. Questa volta l'Ail si è avvalsa della collaborazione dei volontari della protezione civile Radio Club Marconi, fondamentale per la distribuzione delle uova di Pasqua, in considerazione delle limitazioni di movimento dettate dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali.

“In virtù del particolare e difficile momento storico sanitario che stiamo attraversando, si è rivelata fattiva e fruttuosa la collaborazione della protezione civile che ringrazio, a nome dell'associazione che presiedo, che ci ha dato la possibilità di far sentire la nostra vicinanza ai pazienti ricoverati e a chi trascorrerà la Pasqua in ospedale”, ha dichiarato il presidente dell'Ail Foggia dott. Celestino Ferrandina, direttore f.f. della Struttura Complessa di Ematologia del ‘Riuniti’.“Riteniamo fondamentale, al fianco delle cure mediche, offrire calore umano, necessario per quel processo di umanizzazione, principale obiettivo del nostro Policlinico. Che questa Pasqua possa portare con sé un messaggio di speranza” .

“E' un'esperienza che ci sta arricchendo molto. Poter contribuire ad offrire un sorriso a chi vive momenti difficili è tra le mission del nostro gruppo. Siamo noi a ringraziare l'Ail per l'opportunità offertaci”, ha aggiunto Miria Spadaccino, presidente dell'associazione di protezione civile Radio Club Marconi di Foggia. “In un momento storico impegnativo per tutti, l’occasione della prossima Santa Pasqua mi consente di far giungere il mio pensiero di vicinanza a tutta la comunità ospedaliera che si impegna ogni giorno per la salute collettiva. Ringrazio, a nome di tutta la direzione strategica, l’Ail di Foggia e l’associazione di protezione civile Radio Club Marconi di Foggia per queste attestazioni di solidarietà e di affetto che in questo periodo riescono ad essere ancora più forti di un abbraccio”, ha concluso Vitangelo Dattoli, commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia.