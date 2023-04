Il viaggio di 'Invisibili' negli ospedali e case-famiglia: "La legalità è, in primis, amore per il prossimo"

“Anche quest'anno, la provvidente e generosa mano di anonimi benefattori ha raccolto uova di cioccolata, dolciumi, colombe e regali da far pervenire ai più piccoli quale occasione per regalare un po' di colore, un sorriso che faccia dimenticare, anche per un solo secondo, il brutto della vita”.

A parlare è Pietro Paolo Mascione, presidente dell’associazione di legalità ‘Invisibili’ che, insieme al neo costituito gruppo, ha consegnato uova e regali ai bambini ricoverati al Policlinico di Foggia e a quelli ospiti delle comunità e case-famiglia del Foggiano.

Dal capoluogo dauno al Gargano, passando per il Tavoliere, un percorso in più tappe per riscoprire il piacere del dono e dell’incontro: “Abbiamo raggiunto i viaggiatori invisibili della comunità educativa ‘Un mondo a colori’ di Cerignola, che accoglie minori stranieri non accompagnati”, racconta. “Incrociare i loro sguardi e notare che, nonostante tutto, non hanno perso la voglia di sorridere ti denuda e ti riga la coscienza. Non parlano italiano ma i loro occhi confessano l’esperienza di chi ha attraversato il mare o la terraferma con la prospettiva di un futuro migliore rispetto al presente”.

“Abbiamo recapitato uova di cioccolata anche ai piccoli ospiti della comunità educativa per minori ‘Peter Pan’, in località Calenella, nella speranza di regalare loro un semplice sorriso perché è così che i piccoli riescono a percepire la bellezza: non attraverso congetture mentali ma attraverso l’esperienza di ciò che scaturisce in loro un'emozione”.

“infine -aggiunge - abbiamo provato a regalare un momento di spensieratezza ai piccoli degenti della neuropsichiatria pediatrica e della chirurgia pediatrica del Policlinico Riuniti di Foggia e alla pediatria e fibrosi cistica del Presidio Ospedaliero di Cerignola ai quali auguriamo una pronta guarigione affinchè possano, presto, essere liberi di scavalcare oltre i recinti del dolore”.

“Non ritengo che sia questione di Pasqua e l’occasione di una ‘redenzione’ a spingerci dove il bisogno di cure e di amore difettano. Nella mia vita ho sempre seguito la Bellezza, quella spontanea, non edificata su quei costrutti sociali identificati come potenzialmente rilevanti. Preferisco l’unicità all’omologazione, l’ingenuità di uno sbaglio all’ipocrita rettitudine, l’odiosa schiettezza al politicamente corretto”.

“Parto da questi pochi e basilari rudimenti per parlare di Legalità, oramai stanco di un brand di antimafia ampiamente condiviso ma largamente disatteso anche da quelle realtà che hanno fatto della promozione della cultura della legalità la ‘main mission’ della loro opera. La legalità, secondo me, è, in primis, amore per il prossimo, per i più piccoli e per chi verrà dopo di noi. Avverto un mai spento senso di responsabilità nei confronti degli emarginati, dei più deboli, dei bambini. Lì dove tutto è margine, perduto, per me è amore”, conclude.