Natale in ospedale, ma c'è chi fa tornare il sorriso sui volti dei piccoli degenti del 'Riuniti': in arrivo un 'carico' di doni

Sarà un Natale diverso ma non senza regali per i bambini costretti a viverlo in una stanza di ospedale.

Consegnati oggi, infatti, doni ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, diretta dal prof. Angelo Campanozzi, Chirurgia pediatrica ospedaliera, diretta dalla dott.ssa Maria Nobili, Chirurgia pediatrica universitaria, diretta dal prof. Fabio Bartoli e Neuropsichiatria infantile, diretta dalla dott.ssa Anna Nunzia Polito del Policlinico Riuniti di Foggia.

La donazione è stata resa possibile grazie al supporto del punto vendita ToysUniverse e dell’Ipermercato Carrefour di GrandApulia ed è riuscita a riportare il sorriso sui volti dei piccoli degenti che non avranno la fortuna di vivere la gioia del Natale nel calore della propria casa. A ritirare i doni presso il Policlinico Riuniti di Foggia sono state le dottoresse Maria Nobili e Anna Nunzia Polito.

“In questo periodo abbiamo tutti bisogno di gesti che scaldano il cuore. Ma i bambini ancor di più. Il dono dei giocattoli ai nostri piccoli degenti ha rappresentato un momento di dolcezza e di condivisione. Una carezza sul cuore. Per questo ringrazio di cuore, a nome di tutta l’Azienda, gli organizzatori, il Grandapulia, per questa iniziativa che è un’attestazione di amore e di solidarietà”, ha spiegato Nobili. “Ringrazio il Grandapulia per questo bellissimo gesto nei confronti dei nostri bambini che in questo momento stanno tanto soffrendo. Grazie grazie grazie”, ha concluso Polito.

