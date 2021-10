Un tetto per 6 famiglie, consegnate le chiavi degli alloggi di via Di Chillo a Stornara. Colia: "In arrivo altre 12 case"

La palazzina è stata realizzata con un finanziamento regionale a fondo perduto di 557.000€. Da parte dell'Amministrazione Comunale una seria risposta all'emergenza abitativa alla quale farà seguito la realizzazione di altri 12 alloggi per un importo di 2.000.000€ in convenzione con Arca Capitanata

Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato a Stornarella per consegnare alle 6 famiglie assegnatarie, le chiavi degli alloggi ERP.

La palazzina situata in via Soldato di Chillo è stata realizzata con un finanziamento regionale a fondo perduto di 557.000€. Gli assegnatari, oltre a pagare un fitto agevolato potranno vedere la loro bolletta energetica alleggerita dalla presenza di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Un evento importante per la comunità e per quelle famiglie di Stornarella che vedono finalmente risolto l'annoso problema della casa. Da parte dell'Amministrazione Comunale una seria risposta all'emergenza abitativa alla quale farà seguito la realizzazione di altri 12 alloggi per un importo di 2.000.000€ in convenzione con Arca Capitanata ai quali si aggiungeranno opere di urbanizzazione e riqualificazione per 463.000€ rivenienti da finanziamento regionale a fondo perduto | IL VIDEO.