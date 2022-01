Alle Tremiti gli anziani non sono soli: carabinieri bussano alla porta e consegnano lo storico calendario dell'Arma

Le immagini video della consegna del calendario storico a una coppia di anziani delle Isole Tremiti. "Per noi siete una famiglia"

Anche quest'anno una coppia di anziani delle Isole Tremiti ha ricevuto a domicilio lo storico calendario dell’arma dei carabinieri da parte dei militari in servizio presso la locale stazione carabinieri, che per antonomasia sono il simbolo ed il volto della presenza dello Stato sul territorio, una presenza cordiale e rassicurante, considerati dei veri e propri familiari.

Sia in inverno, con una presenza minima di abitanti, che durante il frenetico periodo estivo, con transiti importanti di turisti, i militari dell’Arma garantiscono infatti – con discrezione - l’ordine e la sicurezza pubblica nella splendida cornice isolana del Mar Adriatico.

Apprezzati e valorizzati, un vero e proprio patrimonio per la comunità isolana e non solo, i carabinieri costituiscono quell’imprescindibile punto di riferimento e di garanzia che, anche quest’anno, con la consegna del calendario storico 2022, hanno testimoniato quell’essere naturalmente “tra la gente, con la gente e per la gente”.