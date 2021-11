Al via 'ConfiDance', il progetto foggiano che apre al teatro e alla danza le donne vittime di violenza in cerca di riscatto

Si chiama 'ConfiDance', è un progetto totalmente foggiano ed è un percorso di incontri di danza e di teatro rivolto a donne di Capitanata vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di ‘fuoriuscita’ e di consapevolezza di sé stesse.

È operativo grazie al bando 'Orizzonti Solidali 2021/2022', promosso dalla Fondazione Megamark. Le destinatarie del corso sono scelte grazie alla collaborazione tra l’Aps OrEx Dance Tribe, promotrice del bando e l’organizzazione di volontariato Impegno Donna di Foggia.

“Il nostro obiettivo – spiega Francesca Trisciuoglio Capozzi, presidente di OrEx Dance Tribe - è quello di promuovere il senso di gruppo tra le partecipanti, fornire un luogo ed un contesto in cui incontrarsi, sperimentare attività piacevoli come il canto, la danza l’uso della voce e condividere le proprie esperienze in un clima sereno. Il corpo di chi ha subito episodi di violenza deve riscoprirsi come centro di gesti che comportano piacere e gioia. Si tratta di donne che hanno bisogno di 'farsi sentire' e possono farlo col corpo, con la voce e con la danza”.

Le lezioni si svolgeranno nell’arco di otto mesi e termineranno con un saggio finale. Danza orientale, laboratorio teatrale, utilizzo della voce e delle proprie risorse: sono queste alcune delle discipline che verranno trattate durante il corso, che si svolgerà in ambienti idonei e riservati. Una bella collaborazione tra le OrEx di Trisciuoglio Capozzi e le volontarie di Impegno Donna capitanate da Franca Dente, con la partecipazione di Pierluigi Bevilacqua, attore e regista teatrale.

ConfiDance è uno dei 14 progetti risultati vincitori tra i 268 che hanno partecipato al bando, volti a sviluppare in tutto il territorio pugliese iniziative in ambito sociale, culturale, ambientale e dell’assistenza sanitaria.