Maxi concorso da 2455 oss, la graduatoria non scorre e gli idonei non ci stanno. "Emiliano dica alle Asl di attivarsi"

Il sindacato professionale Human Caring, a seguito di varie segnalazione pervenute dal gruppo idonei del maxi concorso da 2455 posti per operatore socio-sanitario per titoli ed esami che si è svolto a Foggia, stigmatizza "l’attuale contingenza correlata al contesto, in modo particolare sul mancato scorrimento della graduatoria sul reclutamento del personale, tergiversando la linea giurisprudenziale nel merito dell’applicazione dell’art. 97 c.c. e da quello che ne determina sul giusto implemento che tutti i vincitori ed idonei del predetto concorso hanno sostenuto nel merito"

Il referente della SHC Puglia Squarcella - in una lettera inviata al presidente Michele Emiliano, all'assessore Pierluigi Lopalco e alle Asl pugliesi - "rammenta che procrastinare ulteriormente il reclutamento e quindi, il procedere con lo scorrimento di graduatoria, vincola le tempistiche del triennio di assorbimento come programmato, destabilizzando l’ammissione degli idonei nella Pubblica Amministrazione di veder accertate i propri valori come esplicita la sentenza del Consiglio di Stato n. 7410 del 29/10/2019".

A nome degli idonei l'organizzazione sindacale chiede "di implementare un forte segnale monitorando ed intervenendo a far si che tutte le Aziende Sanitarie Locali del territorio pugliese si attivino celermente alla convocazione e allo scorrimento della graduatoria per rivalersi su quanto la legge sancisce attraverso il rispetto dell’art. 97."