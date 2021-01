Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stella, la studentessa di Orta Nova che emoziona i pazienti Covid con il suo violino: "La musica è pace"

Questa mattina, le melodie - da 'The Mission' di Morricone a 'Viva la vida' dei Coldplay - si sono diffuse per tutto l’ospedale: "Spero che questo concerto possa alleviare un po' la sofferenza per chi sta affrontando la malattia"