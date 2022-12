Concerto gospel in aereo e al Gino Lisa: il regalo di Lumiwings ai passeggeri del volo Milano-Foggia

Il gruppo gospel Nate Martin and Sign ha intonato a cappella 'Stand by me', celebre canzone di Ben E. King durante il volo Milano-Foggia, per poi replicare all'ingresso del terminal dell'aeroporto Gino Lisa

Una gradita sorpresa per i passeggeri del Boeing 737-300 Lumiwings: sul il volo di questa mattina da Milano Malpensa a Foggia era presente anche il gruppo gospel Nate Martin and Sign, che ha intonato a cappella 'Stand by me', celebre canzone di Ben E. King. Il gruppo ha poi replicato all'ingresso del terminal dell'aeroporto Gino Lisa.

L'iniziativa è stata promossa dalla compagnia aerea (che da alcuni giorni ha avviato una nuova campagna pubblicitaria del volo Milano Malpensa-Foggia su Milano, Torino, Foggia, Potenza), un piccolo omaggio per le festività natalizie. Il gruppo, in tournee in tutta Europa, faranno tappa anche nella provincia di Foggia, con un concerto in programma il 26 dicembre a Orsara di Puglia.