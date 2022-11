Sei comuni foggiani ottengono la qualifica di 'Città che Legge'

Torremaggiore, Stornarella, Apricena, Candela, Carapelle e Cerignola sono i sei comuni della provincia di Foggia che hanno ottenuto la qualifica di 'Città che Legge' e che - secondo quanto riportato dal 'Centro per il libro e la lettura' - dovranno avviare e attivare percorsi di promozione della lettura che portino alla stipula di un Patto locale per la lettura, quale strumento di impulso e di attuazione di iniziative così come recepito dall’art. 3 della legge n. 15 del 13 febbraio 2020 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) per il quale gli enti territoriali (comuni e regioni), hanno facoltà di adottare al fine di definire la programmazione di politiche per la lettura che coinvolgano soggetti pubblici e privati.

Sono state premiate 718 amministrazioni comunali d'Italia, impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. "L’intento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva". Perché "una città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura, si impegna a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise".

Il progetto è stato creato alla fine del 2017.