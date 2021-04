Il Comune di Troia lancia il concorso di idee per riqualificare quattro piazze: pubblicato il bando per architetti, ingegneri e urbanisti

Il bando, ideato dal Comune di Troia e finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione per la realizzazione di infrastrutture sociali, mira ad ottenere proposte progettuali di riqualificazione urbana ed architettonica

L'amministrazione comunale ha aderito al programma del Fondo di Sviluppo e Coesione destinato alla realizzazione di infrastrutture sociali. Il Comune di Troia ha bandito un Concorso di Progettazione per la riqualificazione di quattro piazze.

Il bando, ideato dal Comune di Troia e finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione per la realizzazione di infrastrutture sociali, mira ad ottenere proposte progettuali di riqualificazione urbana ed architettonica delle seguenti quattro piazze: Area prospiciente Via Rossini, da adibire ad area mercatale; Piazza Libertà; Area Camper Service, da adibire anche ad eventi; Area urbana ingresso di Troia.

Gli obiettivi che i progetti dovranno perseguire, come prescritto dal bando, sono “il rafforzamento delle funzioni aggregative e collettive attraverso l’accessibilità, le connessioni con il tessuto edilizio circostante, i percorsi pedonali e ciclopedonali, la riqualificazione dell’arredo urbano, l’illuminazione, il verde”.

“Si tratta di aree che hanno bisogno di essere rivitalizzate – dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri - e con il programma del Fondo di Sviluppo e Coesione abbiamo la possibilità di intervenire con progetti di riqualificazione del tessuto urbanistico ed ambientale, dotando le aree individuate di infrastrutture leggere e nuovi servizi”.

Il concorso di idee si svolgerà in un'unica fase ed è riservato ad architetti, ingegneri ed urbanisti che potranno partecipare singolarmente o in forma associata. Il termine di scadenza per la presentazione degli elaborati è fissato alle ore 12:00 del 14/05/2021.

Al soggetto vincitore saranno affidate le fasi successive della progettazione e, eventualmente, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Troia.