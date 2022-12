A Monte Sant'Angelo 'L'amore non va in vacanza': festa di Natale con gli ospiti delle strutture socio-sanitarie

'L’amore non va in vacanza' è il titolo dell’iniziativa solidale promossa dall’Amministrazione comunale e ideata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo per allietare e rendere speciale il Natale dei cittadini più fragili della nostra comunità.

“Nel momento dell’anno in cui lo spirito di solidarietà si manifesta in ogni sua forma, essere vicini ai più fragili diventa un momento in cui vivere il senso più autentico dello spirito del Natale, il modo migliore di sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità in cui nessuno è lasciato indietro” - ha detto l’Assessore al Welfare, Lea Basta.

La visita alla residenza socio sanitaria nel Presidio Territoriale di Assistenza dell'Azienda Sanitaria Locale Foggia, nella residenza socio-sanitaria Villa Santa Maria Di Pulsano e nella Casa di Riposo Per Anziani 'San Michele Arcangelo' - accompagnati dal Centro sociale 'San Michele Arcangelo' e dall’Associazione Teniamoci per Mano Onlus - Distretto Gargano - ha permesso di porgere agli ospiti i più sinceri e affettuosi auguri di buone feste da parte di tutta la comunità di Monte Sant’Angelo.

Per l’occasione è stata donata loro una sfera natalizia (come quelle presenti sui quattro alberi allestiti in Piazza Duca d’Aosta dalle scuole e dalle associazioni) con il logo dell’iniziativa: un piccolo pensiero, simbolo dell’abbraccio della comunità, con cui addobbare quei luoghi in cui ci si prende cura delle sofferenze; un modo per ricordare a noi tutti che “l’amore non va in vacanza”.