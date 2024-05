Il Comune di Foggia entra nella rete RE.A.DY: "Contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere"

Il Comune di Foggia ha aderito alla RE.A.DY, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Un impegno assunto dal Campo Largo Progressista in campagna elettorale per rivendicare una posizione netta di ogni componente della coalizione contro qualsiasi pregiudizio e discriminazione di genere e dettata dall’orientamento sessuale, mantenuto ieri, all’unanimità, nella seduta della Giunta comunale.

L’adesione comporta l’impegno concreto dell’Ente nella promozione di politiche di inclusione sociale mirate a sostenere persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (lgbt) nell’affermazione della loro identità e dei loro diritti; ad affermare un clima di tolleranza e rispetto ribadendo che la diversità è una risorsa e non un limite; a promuovere la cultura del rispetto reciproco e dell’accoglienza.

L’articolazione in Rete non solo alimenta una comunità virtuosa di amministrazioni trasversalmente legate da comuni valori e obiettivi da perseguire (in primis, assicurare una qualità della vita degna a qualunque persona, e la piena libertà nel vivere e manifestare la propria sfera affettiva), ma permette anche di porsi in maniera più autorevole e compatta nei confronti dei Ministeri competenti e del Governo centrale per l’effettiva affermazione dei diritti di persone intollerabilmente discriminate.

“Sono orgogliosa di questa adesione, che ribadisce un impegno assunto con convinzione quando abbiamo chiesto ai cittadini il loro voto e la loro fiducia, e la nostra totale avversione a ogni odiosa discriminazione e intolleranza. La nostra città deve essere sempre più accogliente e inclusiva, e la direzione che vogliamo imprimere verso un presente e un futuro colorato di tolleranza e libertà è chiara e inequivocabile” le parole della sindaca Maria Aida Episcopo in rappresentanza dell’esecutivo e della coalizione.

“Sono entusiasta che l’amministrazione comunale abbia deciso di aderire alla Rete RE.A.DY: è un atto che esprime la volontà di rendere Foggia una città inclusiva e aperta alle diversità, in cui tutte e tutti possono vivere gli spazi cittadini senza il timore di subire discriminazioni di alcun tipo”, il commento di Mario Cagiano, consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità.