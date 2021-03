A Foggia presto 182 nuovi alberi: il Comune sostituisce le piante malate o pericolose a costo zero

Palme più resistenti rimpiazzeranno quelle aggredite dal punteruolo rosso. Per alcune zone, in particolare, sono state scelte specie che non creano problemi come il sollevamento dell'asfalto e dei marciapiedi. Dal centro alla periferia, in arrivo anche altri lecci, bagolari e platani

Nelle prossime settimane a Foggia saranno piantati 182 nuovi alberi in diversi punti della città.

“Le piante saranno messe a dimora a costo zero per le casse comunali – fa sapere il sindaco Franco Landella – perché offerti in sede di gara come miglioria del servizio di manutenzione del verde pubblico nel capitolato d’appalto che si è aggiudicata l’azienda Foggia Più Verde. Ove possibile, verranno ripiantate le stesse specie, come in viale Kennedy, rimasta orfana delle palme delle Canarie attaccate dal punteruolo rosso, che saranno sostituite con delle palme più resistenti come la Washingtonia. Si tratta di una ulteriore conferma del lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria svolto in questi anni, anche se, come disse Lao Tzu, fa più rumore un albero che cade rispetto ad una foresta che cresce”.

Saranno piantumati lecci in piazzale Vittorio Veneto, piazza Giovanni Panunzio, piazza Cavour e in piazza Maria Grazia Barone, platani in piazza Italia e piazza Aldo Moro, i bagolari in via Gramsci, viale Ofanto e via Nannarone, mentre altre palme saranno piantate in via Grilli.

Verranno anche liberate le conchette da alcune ceppaie dopo le eradicazioni di alberi malati, facendo spazio a nuove piante.

“Abbiamo deciso di ripiantare negli stessi spazi dove sono state eradicate le piante ritenute malate o pericolose – spiega l’assessore all’Ambiente, Matteo De Martino –. Mentre in altre zone abbiamo deciso di piantumare altre specie, previste nel regolamento comunale del verde pubblico, che non creassero problemi come il sollevamento dell’asfalto su strade e marciapiedi”.