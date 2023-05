Una targa in onore di Giovanni Palatucci, il Questore morto nel campo di concentramento di Dachau

Si terrà lunedì 15 maggio alle ore 9.30, presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di Lucera, la cerimonia di inaugurazione di una targa in onore di Giovanni Palatucci. Palatucci, già questore di Fiume, morì nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau.

In seguito fu insignito della Medaglia d'oro al Merito civile e riconosciuto 'Giusto tra le nazioni' per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani. Nel 2004 la Chiesa cattolica lo ha proclamato 'Servo di Dio'.L'evento vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose locali e dei referenti dell’Associazione Giovanni Palatucci per la provincia BAT.