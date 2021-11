Deputata leghista contro Fratta, nella polemica irrompe il marito Piero Pelù: "Politica di bassa lega, l'ignoranza ci ucciderà"

La polemica riguarda un post del 29 ottobre della Fratta – da poco nominata direttrice d’orchestra della fondazione orchestra sinfonica siciliana - con ironiche allusioni per pubblicizzare un concerto. Allusioni che non sono piaciute per niente a una deputata leghista Marianna Caronia