Commemorazione dei defunti, cambia la viabilità nelle strade di accesso al cimitero

Da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, sarà modificata la circolazione veicolare e pedonale nelle strade limitrofe al cimitero di Foggia. Un’ordinanza dirigenziale firmata del Settore Mobilità e Traffico, firmata dal comandante della Polizia Municipale Romeo Delle Noci, regolamenta la viabilità che sarà disciplinata diversamente con apposita segnaletica. Avverte, inoltre, che nella sola giornata del 29 ottobre, la concessionaria dei servizi cimiteriali, Pfc srl, non consentirà l’accesso ai veicoli, neppure se muniti di contrassegno speciale per diversamente abili.

Sarà istituito il senso unico di marcia in via Sant’Antonio (direzione di marcia da via Sant’Alfonso de’ Liguori a Piazza Sant’Eligio); in via Sant’Alfonso de’ Liguori (direzione di marcia da via Manfredonia a via Sant’Antonio); in via San Lazzaro e lungo il cavalcavia di via Manfredonia, fino all’incrocio di viale Fortore-via Manfredonia, con direzione di marcia via della Repubblica-viale Fortore; in viale Fortore (da via Manfredonia all’incrocio semaforico di viale Fortore-Consorzio Agrario) con direzione di marcia via Manfredonia-sottopassaggio Scillitani.

Sui vialetti di accesso al cimitero sarà istituito il divieto di circolazione. Senso unico anche lungo il Tratturo Sprecacenere con direzione di marcia via Manfredonia-Circonvallazione. Una corsia del cavalcavia di via Manfredonia, quella di sinistra, sarà riservata ai soli pedoni e ai mezzi dell’Ataf e ai Taxi che potranno percorrere via della Repubblica, via San Lazzaro, il cavalcavia e viale Fortore in entrambi i sensi di marcia e potranno raggiungere il piazzale antistante l’ingresso principale del cimitero.

I fiorai della zona cimiteriale potranno percorrere via San Lazzano e via Manfredonia (tratto compreso da via Onorato all’ingresso del cimitero) nei due sensi di marcia con i soli mezzi adibiti al rifornimento di fiori, come pure il personale addetto al cimitero e le persone disabili munite di speciale contrassegno. A partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre sarà vietato il transito di tutti i veicoli all’interno del cimitero.