Commemorazione dei defunti: per raggiungere il cimitero c'è una navetta gratuita con orario continuato

In occasione della commemorazione dei defunti dell’1 novembre, anche quest’anno l’Ataf ha predisposto un servizio di trasporto straordinario per permettere ai cittadini di raggiungere il cimitero per una visita ai propri cari estinti.

Il servizio navetta sarà gratuito e viaggerà dalle 8 alle 19.30 del primo novembre con orario continuato e con una frequenza di trenta minuti. Il mezzo partirà dal terminal e seguirà il seguente percorso: piazza Cavour – via Torelli – via Conte Appiano – via Onorato – via Manfredonia – cimitero (andata), e cimitero - via Manfredonia – via Manfredi – terminal (ritorno).

Il cimitero, inoltre, sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 17 dalla giornata di martedì 31 ottobre alla giornata di giovedì 2 novembre. Il servizio navetta gratuito all’interno di tutto il complesso cimiteriale, con partenza e arrivo posti all’ingresso principale del cimitero, sarà disponibile tutti i giorni da domenica 29 ottobre a domenica 5 novembre, secondo il consueto orario: dalle 8.30 alle 12.30. Nella giornata di sabato 4 novembre non sarà consentito l’accesso alla struttura ai veicoli, neppure quelli muniti di contrassegno speciale per diversamente abili. Ci sarà idonea navetta per l’accesso agli aventi titolo.

Gli uffici amministrativi, invece, svolgeranno orario continuato e saranno aperti al pubblico dalle 8 alle 17 nelle giornate di martedì 31 ottobre, mercoledì 1° novembre e giovedì 2 novembre.