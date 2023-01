Gino Lisa, volano gli stracci nel comitato: Venturino lascia ed è scissione

“Il Comitato Vola Gino Lisa è vivo e vegeto, se qualcuno pensa che sia morto si sbaglia”. Parola dell’avvocato Maurizio Antonio Gargiulo, oggi consigliere ma presidente per due mandati consecutivi, fino a febbraio 2020, quando prese il mano le redini del comitato Sergio Venturino. Questa mattina, ha appreso come gli altri da un comunicato che l’imprenditore foggiano dell’Ict ha assunto la guida della community di Mondo Gino Lisa, associazione nata nel 2008 per supportare lo sviluppo dell’aeroporto di Foggia e dal 2013 volutamente in quiescenza.

A leggere la nota a firma di Venturino, gli scopi statutari del comitato si sarebbero esauriti con l’allungamento della pista e la ripresa dei voli, ma lui ritiene che il suo impegno non debba fermarsi lì. “Il Gino Lisa, per crescere, ha bisogno di altre strutture, del coinvolgimento delle province limitrofe, di forti operazioni di marketing e di tanto altro”, scrive e invita a proseguire con lui l’avventura e a iscriversi alla community.

Ma il Comitato Vola Gino Lisa esiste e resiste. “Ci stiamo riorganizzando - fa sapere Maurizio Gargiulo – dopo la contestuale doppia dimissione da presidente e da socio del professor Venturino”. Insomma, non fa più parte del comitato. La comunicazione è arrivata il 5 gennaio al Consiglio direttivo. E da una settimanella, sembrano partite un po’ di schermaglie sulle rispettive bacheche social. “Non è stato espulso”, precisa l’avvocato. Le dimissioni volontarie sarebbero legate a “motivazioni interne”. I soci si riservano di fornire ulteriori chiarimenti in seguito, magari una volta ricostituito lo staff. Si è dimesso, infatti, anche il vice presidente Angelo Stilla che, come prevede lo statuto, era subentrato in qualità di presidente facente funzioni e avrebbe dovuto traghettare il comitato verso le elezioni, che erano già fissate per febbraio. È rimasto in carica solo il segretario. Adesso il Consiglio direttivo dovrà ratificare le dimissioni e fissare “immediatamente” un’assemblea dei soci.

Scavando nelle “motivazioni interne” per il momento vengono fuori solo incompatibilità caratteriali. Pare che l’ex presidente non riuscisse più ad avere un buon rapporto proprio con l’avvocato Gargiulo e con la consigliera Maria Guglielmi. Sarebbero volati gli stracci. E a seguito di queste discussioni, sarebbero arrivate le dimissioni. “Penso che le discussioni siano parte del normale percorso associativo – afferma Maurizio Gargiulo - Io e Marialuisa (la compianta d’Ippolito, presidente fino al 2016, ndr) abbiamo discusso tante volte. Purtroppo, l’ex presidente aveva un approccio che non era più compatibile con il carattere del sottoscritto e dell’altra consigliera. Abbiamo evidenziato alcuni aspetti caratteriali, di interpretazione e modalità di gestione del comitato, queste cose non sono andate giù e il risultato è stato, verosimilmente, questa scissione. Poi ci possono essere altre motivazioni, insoddisfazioni interne, non entro nella testa dell’ex presidente, ognuno conosce le vere motivazioni, ma ritengo che una discussione non possa determinare delle dimissioni, altrimenti non si sceglierebbe presiedere un’associazione di oltre 500 soci. Pensare di non discutere mai è utopistico in un’associazione così grande. Il ruolo del presidente è anche quello di accettare punti di vista differenti, non si possono rassegnare le dimissioni e lasciare ad un mese dalle elezioni il comitato privo di una guida spirituale, oltretutto con una serie di impegni che sono stati già assunti dal comitato e non dalla persona Sergio Venturino, che ha stretto rapporti e fissato incontri, ma in qualità di presidente del Comitato Vola Gino Lisa. Impegni che vogliamo assolutamente onorare”, promette Gargiulo.