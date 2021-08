Diversi bambini tra gli afghani, appello della Protezione Civile ai pugliesi per le donazioni: "Il sostegno di tutti è fondamentale"

La Protezione Civile ha lanciato un appello per aiutare i 40 profughi afghani richiedenti asilo, fuggiti da Kabul dopo la presa di potere dei Talebani e ora accolti in Puglia. Tra loro, ci sono otto nuclei familiari, con diversi bambini e bambine.

Chi vuole offrire il proprio contributo può contattare il numero 080.543838 esclusivamente il martedì e giovedì mattina, dalle 10 alle 12.

Le donazioni di beni materiali non usati intesi come vestiario, calzature, prodotti per l’igiene e cura della persona (non generi alimentari) si potranno effettuare presso la sede della Protezione Civile regionale a Modugno (BA) in Via delle Magnolie 6-8, il martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12.

La Protezione Civile invita tutta la popolazione a non intraprendere iniziative personali, ma a contattare prima il numero indicato.

A sostegno dei rifugiati afghani è stata avviata anche una raccolta fondi. "Per far fronte all’emergenza umanitaria che sta colpendo il popolo Afgano - scrive la Protezione Civile - il sostegno di ognuno di noi è fondamentale".

Per le donazioni:

IBAN IT51 C030 69040131 0000 0046 029

Intestato a REGIONE PUGLIA

Codice SWIFT/BIC BCITITMM

Causale COVID EMERGENZA UMANITARIA AFGHANISTAN