Nuovo ingresso per il pronto soccorso del Riuniti: dal 18 luglio si entra da via Perosi

Si realizza un’altra tappa per la piena attivazione del Dipartimento di Emergenza Urgenza (Deu) del Policlinico di Foggia, volano di sviluppo dell’Azienda per il settore dell’emergenza sanitaria. Per facilitare l’accesso in sicurezza al pronto soccorso, migliorando i percorsi interni all’area ospedaliera e la viabilità urbana, si comunica che a partire dalle ore 8.00 del 18 luglio 2022, chiunque necessiterà di prestazioni sanitarie di pronto soccorso dovrà accedere allo stesso attraverso l’ingresso carrabile ubicato su via Perosi, come da progetto esecutivo, e non più attraverso l’ingresso su viale Pinto (in basso la planimetria).