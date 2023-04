'Geositi: conoscere il territorio': a lezione con il col. Guido Guidi

La conferenza dal titolo 'I cambiamenti climatici. A lezione con Guido Guidi' rientra nel progetto "Geositi: conoscere il territorio' rivolto a tutte le classi prime, da ampliare ogni anno con un’attività didattico-progettuale di Pcto in convenzione con l'Università di Foggia e l’Ente Parco Nazionale del Gargano.

La partecipazione del col. Guido Guidi, volto noto della Rai e la collaborazione con le principali istituzioni e associazioni impegnate della tutela dell’ambiente e nella promozione di best practices, come l’A.i.i.g. (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), Fare Ambiente-Movimento Ecologista Europeo, Speleo Team Montenero, Comune di San Giovanni Rotondo, hanno l’obiettivo di sensibilizzare le tematiche ambientali nella scuola per la costruzione di una società e di un’economia più sostenibili.

Sabato 15 aprile alle 10 Guido Guidi terrà una conferenza sul clima agli studenti dell'I.t.e.t. 'L. Di Maggio' di San Giovanni Rotondo.