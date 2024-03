Intelligenza artificiale: il futuro fa meno paura

"Al termine di questa tre giorni particolarmente intensa, siamo molto gratificati dal risultato raggiunto e siamo contenti di aver contribuito a dissipare, almeno in parte, i tanti dubbi e i timori che gravano su questa nuova e imminente rivoluzione digitale rappresentata dall’intelligenza artificiale. Sono convinto che il pubblico che ha partecipato al festival questa sera tornerà a casa con meno paure, una maggiore consapevolezza e più curiosità verso il futuro".

Con queste parole, sabato 16 marzo, nell’Aula Magna 'G. Cipriani' del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia, il presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Aldo Ligustro, ha chiuso la XV edizione di Colloquia, il festival delle idee organizzato annualmente dalla Fondazione, quest’anno intitolato: 'I. A.: esatti o umani'.

"Archiviamo la XV edizione di Colloquia con grande soddisfazione - ha poi sottolineato in una nota Ligustro -, premiati dalla risposta e dalla partecipazione di un pubblico straordinario, per presenza e coinvolgimento, dall'apprezzamento espresso dai protagonisti per la formula del festival e per l'accoglienza e il calore dimostrato dagli spettatori foggiani, e dalle numerose attestazioni di stima e gradimento che continuiamo a ricevere. Ringraziamo l’Università per averci ospitato ancora una volta, gli autorevoli relatori per la qualità degli interventi e gli spettatori che ci hanno accompagnato in questi tre giorni, per aver mostrato un grandissimo interesse".

E di paure, ansie e preoccupazioni, di etica e di lavoro, di energia, economia, creatività e delle tante opportunità che può offrire l’intelligenza artificiale hanno parlato i relatori dell’edizione 2024, alternando momenti ludici e leggeri, dal cruciverbone live di Stefano Bartezzaghi con la super esperta Ivana Bartoletti alle nuove frontiere della musica con Carlo 'Mister Fantasy' Massarini, a interventi più tematici e approfonditi, come quelli del filosofo Maurizio Ferraris, della creativa Annamaria Testa e dei 'tecnici' Francesca Lagioia, giurista ed esperta di etica, I. A., tecnologia e diritto, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia e nuovo commissario straordinario dell’ex Ilva di Taranto, e il direttore di “MF - Milano Finanza” Roberto Sommella, magistralmente condotti dalla sapiente regia di Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice del quotidiano 'La Stampa'.

L’appuntamento è per il prossimo anno con la sedicesima edizione.