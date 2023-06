A rischio il monumento alla memoria di Federico II: la 'Stauferstele' è ferma da anni 'imballata' a Stoccarda

Pasquale Episcopo, docente foggiano di Italiano, Lingua e Cultura a Monaco di Baviera, ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, chiedendole di intervenire sulla vicenda del monumento alla memoria di Federico II, una 'Staufer' Stele, "di cui sono orgogliosamente promotore" precisa.

Il progetto - approvato dalla Giunta comunale precedente con delibera del 4 novembre 2019 - prevede la collocazione del monumento alla memoria dello 'Stupor Mundi', in Piazza Nigri, nello spazio antistante il Portale della Pianara, a poca distanza dall’Archivolto del Palazzo imperiale.

L'inaugurazione era prevista nella primavera 2021, anno in cui sarebbero state celebrate due ricorrenze dal forte significato storico ed evocativo: l’VIII centenario dell’arrivo di Federico II a Foggia e in Capitanata e il 50° anniversario del gemellaggio con Göppingen, cittadina tedesca ai piedi del Monte Hohenstaufen che ha dato il nome alla dinastia di Federico II.

Si tratta di una colonna di marmo travertino a sezione ottagonale, chiaro riferimento a Castel del Monte, 'Corona di Puglia', e alle caratteristiche dell’ottagono, figura geometrica che nel Medioevo rappresentava compiutezza, integrità e perfezione divina, donata dal prof. Dr. Johann Heinrich von Stein, economista di Stoccarda, che già nel 2000 aveva donato la stele collocata a Castel Fiorentino in occasione del 750° anniversario della morte di Federico II.

Tuttavia - specifica Episcopo nella lettera a Giorgia Meloni - nel novembre 2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia, ha prescritto il posizionamento del monumento in Piazza Federico II, luogo diverso rispetto a quello approvato dalla Giunta, perché, sempre secondo la Soprintendenza, la stele è sovradimensionata rispetto al Portale della Pianara e il suo posizionamento sullo spazio antistante comporterebbe un’alterazione dei rapporti visuali.

"Allo scopo di rendere visibili i rapporti tra le misure del monumento (2,75 m. di altezza e 80 cm di larghezza) e quelle del portale (oltre 7 metri di altezza e oltre 5,5 di larghezza) è stata eseguita una simulazione grafica, nella quale le affermazioni della Sovrintendenza non trovano riscontro".

In una lettera al Comune il donatore ha evidenziato che nonostante il nome della piazza, la collocazione è inadatta in quanto non ha la relazione con la figura di Federico II che invece è presente in Piazza Nigri. Per questo ha chiesto di riconsiderare come sede più appropriata quella originariamente stabilita nella delibera della Giunta. "Mi permetto di aggiungere che la collocazione della Stele in Piazza Federico II, dove sono presenti diverse trattorie con tavolini all’aperto, sottopone il monumento al rischio di vandalismi" sottolinea il docente foggiano in servizio a Monaco di Baviera.

Inoltre, il prof. von Stein avrebbe voluto donare la stele già nel 2010, ma in quella circostanza la Soprintendenza, che allora era a Bari, negò l’approvazione a collocarla nel centro storico suggerendone il posizionamento nella periferia della città. Il donatore, a quel punto, ritirò l’offerta. Il rifiuto della Soprintendenza apparve arbitrario e ingiustificato, considerando che un anno prima, il 7 maggio 2009, la dodicesima Stele, la seconda in Italia, era stata inaugurata, a Bari, in prossimità del Castello normanno-svevo. "Oggi il monumento alla memoria di Federico II, che scelse Foggia come sua residenza preferita, rischia di non vedere la luce. Attualmente è nel deposito dello scultore a Stoccarda e attende, imballata, di essere trasportata a destinazione. Paradossalmente il più grande progetto di memoriali mai realizzato, quello delle 'Stauferstele', si è arenato nella città che più di ogni altro luogo meriterebbe di averla" tuona Episcopo.

Il Prof. Pasquale Episcopo, in conclusione, lancia un appello a Giorgia Meloni: "Mi aiuti, per piacere, a realizzare il monumento alla memoria di Federico II a Foggia, consentendo che la 40esima Stauferstele venga collocata nel luogo stabilito dalla delibera comunale".