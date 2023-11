Torna la "Colletta alimentare': 1000 i volontari impegnati, adesioni da 71 supermercati

Come ogni anno il Banco alimentare di Foggia proclama la giornata della Colletta alimentare per aiutare le famiglie bisognose del territorio

Torna anche quest'anno la Colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare. Numeri, quelli delle scorse edizioni, che incentivano i volontari a fare un ulteriore sforzo per garantire il cibo nelle case di chi, per qualsivoglia difficoltà, non riesce a permettersi anche i beni di prima necessità.

Quest'anno saranno 71 i supermercati in tutta la provincia di Foggia - coinvolta anche Canosa - ad aderire alla giornata nazionale della Colletta Alimentare organizzata da Banco Alimentare della Daunia "Francesco Vassalli", nei quali circa 1000 volontari renderanno possibile questa impresa che porterà, nei magazzini del Banco Alimentare circa 33 tonnellate di alimenti.

Il target di prodotti che i volontari inviteranno a comprare sono tutti quelli a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, pasta, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia.

Per conoscere i punti vendita che aderiscono all'iniziativa basta visitare il sito del Banco Alimentare o sui social dell'organizzazione benefica.