Gargano Nord quasi isolato: "Andare al lavoro a Foggia la mattina per noi è impossibile"

“Orari incompatibili per raggiungere Foggia”. La protesta arriva da Vico del Gargano ed è indirizzata al sindaco Michele Sementino. “I cittadini pendolari, lavoratori e studenti del Gargano Nord - Cagnano Varano, Carpino, Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Garganico e Peschici – fanno difficoltà a raggiungere Foggia la mattina, in quanto sono impossibilitati ad usufruire di un servizio pubblico a causa di orari completamente incompatibili con i normali orari di ufficio e scolastici”.

I disagi deriverebbero dal fatto che i treni di Ferrovie del Gargano utilizzano come capolinea di partenza e di arrivo verso il capoluogo dauno principalmente le stazioni di San Nicandro Garganico e Apricena. “In seguito a un incontro avuto nei giorni scorsi a Bari con il sindaco e l’assessore ai trasporti di Cagnano Varano, Ferrovie del Gargano, per venire incontro a questo disagio, ha ritenuto di aggiungere un treno con partenza alle 6:14 dalla stazione di Cagnano Varano, costringendo in questo modo l’utenza di Carpino, Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Garganico e Peschici a raggiungere con la propria macchina la stazione di Cagnano, creando ulteriore disagio per tutti. Chiediamo che possa partire quantomeno da Ischitella”

Secondo chi lamenta il disagio, il capolinea dovrebbe essere Rodi garganico e non Apricena, ma non di una corsa, ma almeno del 50% delle corse che partono e arrivano a Apricena. "Questo è uno dei motivi per i quali questo territorio (il Gargano Nord) non può essere trattato dal Governo centrale come altri territori che invece hanno infrastrutture e collegamenti migliori (anzi neppure paragonabili ai nostri).”