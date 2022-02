Al Tribunale apre un'aula dedicata all'ascolto protetto dei minori: il 'regalo' del Club per l’Unesco

Un’aula ascolto dedicata ai minori. E’ quella che verrà inaugurata il prossimo sabato, 5 febbraio, alle 11, all’interno del Tribunale di Foggia. L’aula ascolto minori è un progetto fortemente sostenuto e finanziato dal club per l’Unesco di Foggia in collaborazione con la Fimp (Federazione Italiana medici pediatri) della provincia di Foggia, l’Ordine degli avvocati di Foggia e l’asp Maria Cristina di Savoia.

L’aula sarà utilizzata per ascoltare i minori vittime di reati durante i processi e in fase di indagini preliminari. Uno spazio accogliente allestito con pareti colorate disegni sui muri giocattoli e mobili a misura di bambino, un luogo gioioso che possa consentire al minore di avere un impatto migliore con le aule della giustizia. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno l’arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Vincenzo Pelvi, Floredana Arnò, presidente del club per l’Unesco di Foggia, Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia e Sebastiano Gentile, presidente del Tribunale di Foggia.

Ancora, saranno presenti Pasquale Conoscitore, presidente Fimp provincia di Foggia, Gianluca Ursitti, presidente dell’Ordine avvocati di Foggia e F. Paolo Sisto, commissario straordinario Asp Maria Cristina di Savoia. Sarà presente inoltre il direttivo del Club Unesco di Foggia e i soci che hanno collaborato attivamente alla realizzazione del progetto. Un'aula analoga è stata inaugurata, quattro anni fa, nei locali della questura di Foggia, sempre grazie alla fattiva collaborazione del Club per l'Unesco di Foggia (qui il servizio).