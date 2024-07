Le condizioni climatiche più simili a quelle di San Severo e Cerignola nel 2080 si possono riscontrare oggi a Nea Kios, nel Peloponneso, in Grecia.

Sempre in Andalusia, a Marmolejo, è possibile trovare il clima che probabilmente tra 60 anni sperimenterà Orta Nova.

Tra 40.581 luoghi e 5.323 aree metropolitane in tutto il mondo, sono censiti anche Foggia, San Severo, Manfredonia, Cerignola e Orta Nova.

È una mappa che, alla luce dei cambiamenti climatici in atto, consente di prevedere quello che è probabile accada nella propria città, comparando il clima futuro con quello attuale di un’altra località.

A predire il futuro è un’applicazione web interattiva creata da Matt Fitzpatrick del Centro per le scienze ambientali dell'Università del Maryland, con il supporto fornito da Teofil Nakov.

Foggia come l’Andalusia tra 60 anni, almeno quanto a condizioni climatiche: nel 2080, saranno simili a quelle che oggi si possono riscontrare ad Andujar, una cittadina della Spagna di 38mila abitanti.

A predire il futuro, sulla scorta dei cambiamenti climatici in atto, è un’applicazione web interattiva creata dal Centro per le scienze ambientali dell'Università del Maryland

Il clima di Foggia nel 2080 come in Andalusia oggi: l’estate sarà più calda, con 7,2 gradi in più