La 'Cittadella della polizia' si farà: è realtà il progetto a San Severo

In via Terranova sorgerà la nuova sede del commissariato di polizia, del distaccamento di polizia stradale di San Severo e del reparto prevenzione crimine 'Puglia Settentrionale'

Verrà illustrato il 5 febbraio prossimo alle 11 dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi, dal questore e dal sindaco di San Severo nella sede della Prefettura di Corso Garibaldi, il progetto della 'Cittadella della polizia di Stato' che nella città dell'Alto Tavoliere riunirà le sedi del commissariato, del distaccamento di polizia stradale e del reparto prevenzione crimine finanziato dal ministero dell'Interno nell'ambito del Pon Legalità.

Il Comune di San Severo ha costituito, in favore della Prefettura di Foggia, che ha accettato per conto del ministero dell’Interno dipartimento della Pubblica Sicurezza, il diritto di superficie, a titolo gratuito, per la durata di 99 anni, per la realizzazione di uno stabile, e relative pertinenze, da destinare a nuova sede del commissariato di polizia, del distaccamento di polizia stradale di San Severo e del reparto prevenzione crimine 'Puglia Settentrionale', sull’area di sua proprietà, della superficie di mq 6.654.

L’area è ubicata nei pressi dell’attuale caserma della polizia locale, in via Terranova. Nella delibera la Giunta ha confermato la disponibilità del Comune di San Severo a svolgere, in convenzione con la Prefettura di Foggia, le funzioni di centrale di committenza-stazione per conto della stessa prefettura, le attività tecnico-amministrative inerenti all’intera gestione di tutte le fasi procedimentali secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.