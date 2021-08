"Ciak si riparte", dopo oltre un anno di sosta La Città del Cinema riapre: "Vi aspettiamo dal 26 agosto con tante novità"

Tre mesi fa a FoggiaToday il direttore Mimmo Morsuillo spiegava la decisione di non riaprire la struttura in seguito al ritorno in zona gialla della Puglia. La presenza, allora, del coprifuoco alle 22 riduceva sensibilmente la programmazione dei film