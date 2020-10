Costantino Dell’Osso eletto in seno al Senato accademico UniFg

Costantino Dell’Osso eletto in seno al Senato accademico, il massimo organo dell’ateneo dauno. Soddisfatta la Cisl Università, che si complimenta con il segretario provinciale.

Lucerino, laureato a Foggia, dove ha conseguito un master in 'Gestione delle amministrazioni pubbliche', Dell'Osso "ha confermato con questo risultato il soddisfacente risultato ottenuto, sempre sotto il suo mandato, nella tornata elettorale per le elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali, dove la lista della Cisl ha conseguito il maggior numero di preferenze". Considerevole il risultato anche della candidata, appoggiata dalla Cisl, in seno al Consiglio di Amministrazione, la lucerina Maria De Benedittis, eletta con il maggior numero di preferenze.